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Dünya

ABD Büyükelçisi BM'de neye uğradığını şaşırdı! Bir anda sırtlarını döndüler

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michele Taylor'ı, BM İnsan Hakları Komitesi'nde konuşma yaptığı sırada sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, ayağa kalkıp sırtlarını dönerek protesto etti.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 08:12 - Güncelleme:
ABD Büyükelçisi BM'de neye uğradığını şaşırdı! Bir anda sırtlarını döndüler
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BM Cenevre Ofisinde gerçekleşen Komitede, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (ICCPR) kapsamında ABD'nin 5. Dönemsel Raporu'nun incelemesi yapıldı.

Taylor, raporun iki günlük incelemesinin ardından yaptığı kapanış konuşması sırasında STK üyeleri tarafından protesto edildi.

ABD hükümetine insan haklarıyla ilgili kaygılara yeterince önem vermediği gerekçesiyle tepki gösteren STK temsilcileri, Taylor kürsüde konuşurken sırtını döndü.

Protestoya ilişkin görüntüler, sosyal medyada sıkça kullanıldı.

  • Michele Taylor

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