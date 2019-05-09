17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,2218
  • 6,996
  • 257.032
  • 88.685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD, California'da kıtalararası balistik füze denemesi yaptı

ABD Hava Kuvvetlerinden, California'nın Vanderberg Hava Üssü'nde Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin denediği açıklandı. Füzenin nükleer savaş başlığı taşımadığına ve üzerinde kıtalararası balistik füzelerin atmosfere tekrar girişini sağlayan bir test aracının bulunduğuna dikkat çekildi. Minuteman III'e takılı test aracının Marshall Adaları üzerinde 4 bin 200 mil (6 bin 759 km) uçtuğu kaydedildi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Hava Kuvvetleri, "Minuteman III" adlı kıtalararası balistik füzeyle bu füzelerin atmosfere tekrar girişini sağlayan bir test aracını denediğini açıkladı. 
 
ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Wyoming eyaletinde konuşlu 90'ıncı Füze Filosu'nun, California'nın Vanderberg Hava Üssü'nde Minuteman III kıtalararası balistik füzesini denediği belirtildi. 
 
Açıklamada, füzenin nükleer savaş başlığı taşımadığı ve üzerinde kıtalararası balistik füzelerin atmosfere tekrar girişini sağlayan bir test aracının bulunduğu ifade edildi. 
 
Son iki haftada ikinci denemenin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Deneme, ABD'nin nükleer caydırıcılık unsurlarının modern, sağlam, esnek, hazır olduğunu, 21'inci yüzyıl tehditlerine uygun ve müttefiklere güvence verecek bir şekilde tasarlandığını gösteriyor." denildi. 
 
Minuteman III'e takılı test aracının Marshall Adaları üzerinde 4 bin 200 mil (6 bin 759 km) uçtuğu vurgulanan açıklamada, deneme "başarılı" olarak nitelendirildi. 
 
Açıklamada, denemenin herhangi bir ülkeye yönelik veya bölgesel gerginliğe karşılık yapılmadığının altı çizildi. 
 
ABD her yıl bu tür 4 veya 5 deneme gerçekleştiriyor. 
 
Öte yandan, denemenin, Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze denemesiyle aynı gün yapılması dikkati çekti.

Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti

'ABD hükümeti artık Facebook ile ilişkiyi kesme zamanı'

'ABD hükümeti artık Facebook ile ilişkiyi kesme zamanı'

PKK/YPG'li teröristlerin saldırısına karşılık verildi

PKK/YPG'li teröristlerin saldırısına karşılık verildi

Son dakika... Merkez Bankasından döviz hamlesi

Son dakika... Merkez Bankasından döviz hamlesi

Bakanlık açıkladı: Vatandaştan ücret alınmayacak

Bakanlık açıkladı: Vatandaştan ücret alınmayacak

Akdeniz'de enerji denklemi... İşte o harita

Akdeniz'de enerji denklemi... İşte o harita

HDP'li Başkanı odaya kilitleyip dövdüler

HDP'li Başkanı odaya kilitleyip dövdüler

Dev projede yeni gelişme, suya batırıldı

Dev projede yeni gelişme, suya batırıldı
 

POPÜLER HABERLER

İşte Diriliş Ertuğrul´un 148. bölüm fragmanı!

İşte Diriliş Ertuğrul´un 148. bölüm fragmanı!

Sahnede fenalaştı herkes şaka sandı

Sahnede fenalaştı herkes şaka sandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yeni Star Wars ve Avatar serilerinin tarihleri açıklandı

Yeni Star Wars ve Avatar serilerinin tarihleri açıklandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA