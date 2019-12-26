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Dünya

Kore Yarımadası yakınlarında ABD casus uçakları tespit edildi

ABD Hava Kuvvetlerine ait istihbarat uçaklarının Kore Yarımadası yakınlarında keşif uçuşu yaptığı bildirildi.

AA26.12.2019  13:45 - Güncelleme: 26.12.2019  13:47

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre "Aircraft Spots" adlı hava araçları izleme sitesi, Japonya'nın Okinawa Adası'ndan kalkan iki "RC-135 Cobra Ball" model keşif uçağının Japon Denizi'nin (Doğu Denizi) batısında, Kore Yarımadası çevresinde uçtuğunu aktardı.

Öte yandan yine ABD'ye ait bir "E-8 Joint STARS" model radar sistem uçağının da aynı bölgede 31 bin feet (yaklaşık 9 bin 400 metre) irtifada seyrettiği belirlendi.

Uçuşlar, ABD'nin Kuzey Kore ile nükleer görüşmelerinin geleceğinin belirsiz olduğu ve Pyongyang tarafından gelebilecek silah denemesi benzeri bir provokatif eylemden endişe edildiği bir döneme denk geldi.

ABD'nin bu süreçte Kuzey Kore'ye yönelik havadan izleme ve askeri istihbarat faaliyetini yoğunlaştırdığı görülüyor. Airpsots, bu hafta başında da bölgede ABD'ye ait "RC-135W Rivet" model casus uçakları tespit edildiğini bildirmişti. Ayrıca 11 Aralık'ta Kore Yarımadası ve Japonya yakınlarında bir B-52 stratejik bombardıman uçağı ile Global Hawk insansız hava aracının tespit edildiği kaydedilmişti.

Kuzey Kore ile ABD arasında, şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

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