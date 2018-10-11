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ABD casuslukla suçladığı Çinli'yi teslim aldı

ABD Adalet Bakanlığı, Çin adına ekonomik casusluk yapmak ve ABD havacılık şirketlerinin ticari sırlarını çalmaya çalışmakla suçladığı bir Çinli'yi Belçika'dan teslim aldı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aleyhindeki casusluk suçlamaları kapsamında Belçika'da tutuklanan Çin Ulusal Güvenlik Bakanlığı (MSS) mensubu Yanjun Xu adlı Çinli'nin, ABD'ye teslim edildiği bildirildi.

Ülke tarihinde ilk kez, yurt dışında yaşayıp ajanlıkla suçlanan birinin ABD'ye teslim edildiği belirtilen açıklamada, Yanjun'un Çin adına ekonomik casusluk yapmak ve ABD havacılık şirketlerinin ticari sırlarını çalmaya çalışmakla suçlandığı duyuruldu.

ABD Ulusal Güvenlik Genel Sekreter Yardımcısı John Demers'in ifadelerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu konu istisnai bir durum değil; Çin'in, Amerika aleyhine yürütmekte olduğu ekonomi politikasının bir parçasıdır. Başka ulusların sermayemizi ve zekamızın meyvesini çalmasına izin veremeyiz. Başka ülkelerin bizim hasadımızı kaldırmasına müsaade edemeyiz."

Geçen hafta da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin güvenlik kurumlarını Amerikan teknolojisini çalmakla suçlamıştı.

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