ABD Suriye'den çekilirken yerini Irak'a bırakıyor

Irak Başbakanı Adil Abdul Mehdi, Iraklı üst düzey bir heyetin Şam'ı ziyaret ettiğini açıkladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehdi, "Suriye'de herhangi bir olumsuz gelişme olursa bu bizi etkileyecektir. Suriye ile 600 km'lik bir sınırımız var terör örgütü DEAŞ hala orada." dedi.

Suriye'de hala terör örgütlerinin bulunduğunu belirten Mehdi, "Terörle mücadele etmenin en iyi yolu Irak Hava Kuvvetleridir." ifadelerine yer verdi.

ABD’nin yerini Irak’a bırakacağı konuşuluyordu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Suriye'den "tam ve hızlı" bir şekilde çekilme kararı alması sonrası bölgede sıcak gelişmeler yaşanmış ve ABD'nin çekilme kararı sonrası bölgede oluşacak boşluğu kimin dolduracağını tartışmalara neden olmuştu.

Trump'ın çekilme kararı almasının hemen akabinde Irak-Suriye sınırında iki yeni asker üs kurması ve bunun yanı sıra Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmesi ABD'nin yerini Irak'a bırakacağını ve Irak kuvvetlerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele edeceği iddialarını ortaya çıkarmıştı.

Arap ülkeleri Esed’le normalleşiyor

Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir'in katil Esed'le bir araya gelmesi ve Arap dünyası ile Esed'in normalleşme sürecinin başlamasının ardından çok sayıda Arap ülkesi Şam'da elçilik açmış veya ülkeye üst düzey ziyaret gerçekleştirmişti.