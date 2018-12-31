ABD Suriye'den çekilirken yerini Irak'a bırakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 14 Aralık 2018'de gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası Suriye'den çekilme kararı alan ABD Başkanı Trump'ın Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmesi ve Iraklı yetkililerin Suriye'yi ziyaret etmesi, 'ABD çekilirken yerini Irak'a mı bırakıyor?' sorusunu gündeme getirdi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Irak Başbakanı Adil Abdul Mehdi, Iraklı üst düzey bir heyetin Şam'ı ziyaret ettiğini açıkladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehdi, "Suriye'de herhangi bir olumsuz gelişme olursa bu bizi etkileyecektir. Suriye ile 600 km'lik bir sınırımız var terör örgütü DEAŞ hala orada." dedi.
Suriye'de hala terör örgütlerinin bulunduğunu belirten Mehdi, "Terörle mücadele etmenin en iyi yolu Irak Hava Kuvvetleridir." ifadelerine yer verdi.
ABD’nin yerini Irak’a bırakacağı konuşuluyordu
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Suriye'den "tam ve hızlı" bir şekilde çekilme kararı alması sonrası bölgede sıcak gelişmeler yaşanmış ve ABD'nin çekilme kararı sonrası bölgede oluşacak boşluğu kimin dolduracağını tartışmalara neden olmuştu.
Trump'ın çekilme kararı almasının hemen akabinde Irak-Suriye sınırında iki yeni asker üs kurması ve bunun yanı sıra Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmesi ABD'nin yerini Irak'a bırakacağını ve Irak kuvvetlerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele edeceği iddialarını ortaya çıkarmıştı.
Arap ülkeleri Esed’le normalleşiyor
Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir'in katil Esed'le bir araya gelmesi ve Arap dünyası ile Esed'in normalleşme sürecinin başlamasının ardından çok sayıda Arap ülkesi Şam'da elçilik açmış veya ülkeye üst düzey ziyaret gerçekleştirmişti.
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