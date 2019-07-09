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ABD cenazeye vize vermedi   

Amerika’da hayatını kaybeden oğlunun cenazesine katılmak isteyen İran asıllı Alman Seyed Shahram Iranbomy’nin 3 günlük vize başvurusu reddedildi. Skandal kararda acılı babanın “ABD’ye göç etmek için oğlunun ölümünden faydalanmaya çalıştığı” iddia edildi.

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Trump yönetiminin göçe karşı sert politikaları ülkeye yapılan vize başvurularının kolaylıkla reddedilmesine yol açıyor. Bu örneklerden sonuncusu Almanya’da yaşandı. Frankfurt’ta insan hakları ve ayrımcılık konularına bakan ve kendi hukuk bürosu olan İran asıllı Alman vatandaşı avukat Seyed Shahram Iranbomy, 20 yaşındaki oğlunun trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine cenazesine katılmak için Amerikan vizesine başvurdu. ABD’nin Frankfurt Başkonsolosluğu ise  ‘ABD’ye göç etmek için oğlunun ölümünden faydalandığı’ gerekçesiyle Iranbomy’nin vize başvurusuna olumsuz yanıt verdi. 

BELGEDE SAHTECİLİK  

Deutsche Welle’nin (DW) ulaştığı ABD’nin Frankfurt Başkonsolosluğundan vize başvurusunun reddine ilişkin gönderilen belgelerin fotoğraflarında, ‘sahtekarlık ya da yanlış beyanda bulunarak vize alma ya da ABD’ye göç etme’ gerekçesine yer verildi. Iranbomy ise DW’ye yaptığı açıklamada İran’da doğmasına rağmen 40 yıldır Almanya’da yaşadığını, Alman vatandaşı olduğunu ve ABD’ye göç etme niyetinin olmadığını söyledi. 

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