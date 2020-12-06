İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Aralık 2020 Pazar / 20 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8158
  • EURO
    9,4809
  • ALTIN
    461.388
  • BIST100
    1330.87
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Çin ile 5 kültürel değişim programını sonlandırdı
Dünya

ABD, Çin ile 5 kültürel değişim programını sonlandırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin yönetiminin propagandasının yapıldığı gerekçesiyle 5 Çin kültürel değişim programını sonlandırdığını açıkladı.

AA06 Aralık 2020 Pazar 07:27 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 07:28
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti ile 'kültürel değişim' maskesi altında gizlenen 5 programı sonlandırdı." denildi.

Açıklamada söz konusu değişim programları, Politika Yapıcıları Eğitimi İçin Çin Seyahat Programı, ABD-Çin Dostluk Programı, ABD-Çin Lider Değişim Programı, ABD-Çin Trans-Pasifik Değişim Programı, Hong Kong Eğitim ve Kültür Programı olarak listelendi.

Karşılıklı Eğitim ve Kültürel Değişim Yasası (MECEA) kapsamındaki programlara ilişkin açıklamada, "MECEA kapsamındaki diğer programlar karşılıklı olarak fayda sağlarken, söz konusu bu programlar, tamamen Çin hükümeti tarafından propaganda araçları olarak fonlanmakta ve işletilmektedir. Bunlar, ifade ve toplanma özgürlüğüne sahip olmayan Çin halkına değil Çin Komünist Partisinin yetkililerine hizmet etmek üzere şekillendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.