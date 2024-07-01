Şiddetli yağış etkili oldu. Dereler taştı. Sokakları su bastı. Araçlar selde sürüklendi.

Avrupa'yı sel vurdu. İtalya, İsviçre ve Fransa'da şiddetli yağış seli ve heyelanları birlikte getirdi.

FRANSA VE İSVİÇRE'DE 7 KİŞİ ÖLDÜ

Fransa ve İsviçre'de 7 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi tahliye edildi. Sel toprak kaymalarını tetikledi.

İsviçre'nin güneyinde Ron Nehri'nin ve kollarının taşması sonucu yollar kapandı.

Yüzlerce kişi sel bölgesinden helikopterlerle tahliye edildi. Hava şartları nedeniyle tahliyeler güçlükle yürütüldü.

İTALYA DA SELE TESLİM

İtalya'nın kuzeyinde de benzer manzaralar yaşandı. Selin ortasında mahsur kalan araçtakiler helikopterle kurtarıldı.

Tahliye edilen üç kişiden biri üç aylık bebekti. İsviçre'de geçen haftasonu da aşırı yağış görülmüştü.

Ülkenin güneydoğusunu etkileyen selde bir kişi ölmüş, büyük hasar meydana gelmişti.

ÇİN'DE FELAKET

Çin'in güney eyaletlerinde de şiddetli yağışlar sele yol açtı. Evler adeta suya gömüldü.

Kurtarma ekipleri bölgeye gitti. Mahsur kalanları ipler ve merdivenlerle kurtardı. Afetin vurduğu bölgede 6 bin kişi tahliye edildi.

Elektrikler de kesildi. Yetkililer halkı uyardı. Yağışların salı gününe kadar devam edeceğini açıkladı.

ABD'DE SEL BASKINI

ABD'nin Connecticut eyaletinde şiddetli fırtına yağışla birlikte geldi. Sokaklar su altında kaldı.

Günlük yaşam olumsuz etkilendi. Fırtınanın ardından, gökyüzünde 'Mammatus' olarak bilinen bulutlar oluştu.