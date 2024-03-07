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Dünya

ABD, ''Çin'in kalkınmasını bastırmaya çalışmak''la suçlandı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin, teknoloji alanında tek taraflı yaptırımlarını genişleterek Çin'in kalkınmasını engellediğini savundu.

AA7 Mart 2024 Perşembe 17:46 - Güncelleme:
ABD, ''Çin'in kalkınmasını bastırmaya çalışmak''la suçlandı
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Bakan Vang, Çin Ulusal Halk Kongresinin yıllık genel kurulu kapsamında başkent Pekin'de düzenlenen "Çin'in Dış Politikası ve Dış İlişkileri" başlıklı basın toplantısında konuştu.

ABD'nin Çin'e ilişkin yanlış algısının sürdüğünü savunan Vang, iki ülke liderlerinin Kasım 2023'te San Francisco'daki görüşmede vardıkları mutabakata rağmen Washington yönetiminin taahhütlerini yerine getirmediğini belirtti.

Vang, ABD'nin Çin'i baskılamak için tek taraflı yaptırımlarının listesini sürekli genişlettiğine işaret ederek "ABD kendi zenginleşirken diğer ülkelerin meşru kalkınmasını engellerse uluslararası adaletten nasıl söz edilebilir? Kendisi teknolojinin yüksek basamağındayken Çin'in aşağıda tutmaya çalışırsa rekabetten nasıl söz edilebilir?" dedi.

ABD-Çin ilişkilerin karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri çerçevesinde yürütülmesinin şart olduğunu vurgulayan Vang, "ABD ve Çin gibi iki büyük ülke arasında yaşanacak cepheleşme ve çatışmanın tahayyül edilemeyecek (kötü) sonuçları olacaktır. ABD, Çin'i bastırma takıntısını sürdürürse sonunda kendine zarar verecektir." ifadelerini kullandı.

Vang, ABD'ye, Çin'in kalkınmasını akılcı ve objektif şekilde değerlendirerek ilişkileri yeniden sağlam ve istikrarlı gelişim rotasına kavuşturma çağrısında bulundu.

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