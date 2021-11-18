ABD, Çin'le rekabet sürerken Afrika altyapısında ''zirveye çıkmak'' istiyor

AA 18 Kasım 2021 Perşembe 23:02 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 23:02

Blinken, Afrika turunun ikinci ayağı Nijerya'da, mevkidaşı Geoffrey Onyeama ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ziyaret sırasında ABD'nin Nijerya ile 2,17 milyar dolarlık kalkınma yardımı programı imzaladığını belirterek ülkesinin Nijerya'da güvenliğe yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi.

ABD'nin Afrika'daki altyapıya katılımının Çin'le ilgili olmadığına işaret eden Blinken, kıtadaki ülkelerin borç yükü altına girmeden altyapı standardını iyileştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Blinken, ülkesinin Çin'le rekabet sürerken Afrika altyapısında "zirveye çıkmak istediğini" vurgulayarak, "Altyapı yatırımı söz konusu olduğunda yine Çin ya da başka biriyle ilgili değil bu yatırımlarla zirveye çıkma yarışı olarak düşünmek istediğimiz şeyle ilgili." dedi.

Çin'den Afrika'ya yapılan yatırımın prensipte iyi bir şey olduğuna işaret eden Blinken, ancak ülkelere "ödeyemeyecekleri muazzam borçlar" bırakılmaması gerektiğini ve işçi hakları, çevreyi koruma ve yolsuzluğa karşı güvencelerin de mevcut olması gerektiğini vurguladı.

Blinken, G7'deki gelişmiş ülkelerin "Daha İyi Bir Dünyayı Yeniden İnşa Et" (Build Bank Better World) programının bir parçası olarak Afrika'ya yatırım yapacaklarını kaydetti.

- "Çin'den borç alma konusunda ihtiyatlıyız"

Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama da hükûmetin Nijerya için en iyi anlaşmayı ararken Çin'den aldığı kredilerde ihtiyatlı davrandığını dile getirdi.

Onyeama, ABD ve Çin'in Nijerya'daki çıkarları arasındaki pazar mücadelesinin yalnızca ülkenin gelişmiş dünya için çekiciliğini gösterdiğini söyledi.