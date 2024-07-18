ABD, çip krizini Meksika, Panama ve Kosta Rika ile aşmayı planlıyor

Blinken, Washington'da düzenlenen Amerika Kıtası Ortaklığı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Batı Yarımküre Çip İnisiyatifinin" Meksika, Panama ve Kosta Rika'dan başlayarak ülkelerin çip tedarik, test ve paketleme kapasitelerini artıracağını söyledi.

"TARİHİ BİR FIRSATA SAHİP OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

ABD'nin çip üretimine verdiği öneme işaret eden Bakan Blinken, "Bu ortaklığın tüm vaatlerini yerine getirirsek insanlarımızın özlemlerini gerçekleştirmeye yardımcı olmak, demokrasilerimize olan inançlarını güçlendirmek ve herkes için daha adil, sürdürülebilir ve müreffeh bir bölge inşa etmek için tarihi bir fırsata sahip olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Blinken, ABD'nin bu kritik teknolojinin küresel tedarik zincirinde bölgenin daha büyük rol oynayabilmesinin yollarını belirlemek üzere ocak ayında Kosta Rika'da düzenlenen bir konferansın ardından eylülde Meksika'da bir sempozyum düzenleyeceği bilgisini paylaştı.

ZİRVEYE KİMLER KATILIYOR?

Toplam 11 ülkenin katıldığı Amerika Kıtası Ortaklığı Bakanlar Kurulu Toplantısı, Los Angeles'ta düzenlenen 2022 Amerika Zirvesi sırasında ABD Başkanı Joe Biden tarafından başlatılan Ekonomik Refah için Amerika Ortaklığı'nın bir parçası olarak düzenlendi.

Ekonomik Refah için Amerika Ortaklığı; ABD, Barbados, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Meksika, Panama, Peru ve Uruguay'dan oluşuyor.

ABD'DEN FİNANSMAN DESTEĞİ

ABD yönetimi, yarı iletken üreticisi Micron'a 6,14 milyar dolar, Samsung'a 6,4 milyar dolar, Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC'ye ise 6,6 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlayacağını duyurmuştu.