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Dünya

ABD çok gizli istihbaratı sızdıran kaynağı arıyor

Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinden, İsrail'in Mossad teşkilatına kadar çok gizli bilgiler içeren belgelerin internete düşmesinin ardından, ABD'li yetkililer sızıntının kaynağını ararken bazı uzmanlar bilgileri sızdıran kişinin ABD'li olabileceğini belirtiyor.

Reuters10 Nisan 2023 Pazartesi 09:11 - Güncelleme:
ABD çok gizli istihbaratı sızdıran kaynağı arıyor
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Yetkililer, Ukrayna savaşı, Çin, Orta Doğu ve Afrika'ya dair bilgilerin bulunduğu belgelerdeki konuların genişliğinin, bir ABD'li tarafından sızdırılmış olabileceğini düşündürdüğünü ifade ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan eski bir üst düzey yetkili olan Michael Murroy Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide "Belgelerin çoğu yalnızca ABD'nin elinde bulunduğu için şu anda bunun ABD'den kaynaklanan bir sızıntı olduğu ihtimaline odaklanılıyor" dedi.

ABD'li yetkililer incelemenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve incelemeyi yürüten kişilerin sızıntının arkasında Rusya'yı destekleyen unsurlar olması ihtimalini göz ardı etmediğini söylediler.

Sızıntının, 700,000'den fazla belge, video ve diplomatik telegrafın 2013 yılında WikiLeaks isimli sitede görülmesinden bu yana gerçekleşen en büyük güvenlik ihlali olduğu ifade ediliyor.

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