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'ABD, DEAŞ tehdidi gerekçesiyle Irak'taki varlığını sürdürmek istiyor'

Irak'ta Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehli Hak Hareketi lideri Kays el-Hazali, ABD'nin terör örgütü DEAŞ tehdidinin yeniden ortaya çıkabileceğini gerekçe göstererek ülkedeki varlığını sürdürmek istediğini söyledi.

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Haşdi Şabi içinde "radikal" kanat olarak da bilinen Hazali, resmi twitter hesabı üzerinden ABD'nin Irak'taki Maslahatgüzarı Joey Hood'un dün yaptığı açıklamalarına cevap verdi.

Hood'un, Iraklı güçlerin yabancı askeri danışmanların yardımı olmadan güvenliği sağlamada yetersiz kaldığı sözlerini hatırlatan Hazali, açıklamanın Iraklı güçlere karşı hakaret niteliğinde olduğunu ifade etti.

ABD'nin güçlerini Suriye'den çekeceği kararını duyurmasının ardından DEAŞ tehdidinin yeniden oluşacağı söylemlerine odaklandığını dile getiren Hazali, "ABD, gerekçeler öne sürerek Irak'taki varlığını devam ettirme girişimi içindedir." dedi.

Hazali, Irak'ın Kerbala ve Salahaddin vilayetlerinde sivillere yönelik meydana gelen kaçırmaların arkasında ABD'nin yer aldığını ileri sürdü.

BAĞDAT YÖNETİMİ TALEP EDERSE ABD IRAK'TAN ÇEKİLEBİLİR

ABD'nin Irak'taki Maslahatgüzarı Hood, dün başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında "Irak hükümetinin talep etmesi halinde (ABD) güçlerimiz, uluslararası koalisyon ve NATO güçleri ülkeden çekilebilir." demişti.

Irak'ta sadece askeri danışman ve eğitmenlerinin bulunduğunu belirten Hood, ülkede ABD'ye ait herhangi bir askeri üs olmadığını öne sürmüştü.

Irak'ta görev yapan yaklaşık 5 bin 200 Amerikan askerinin Iraklı güçlerle hareket ettiğini aktaran ABD'li yetkili, Iraklı güçlerin yabancı askeri danışmanların yardımı olmadan güvenliği sağlamada henüz yeterli seviyeye ulaşamadığını savunmuştu.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de hemen Hood'dan sonra yaptığı basın toplantısında, ülkesinde yabancı askeri üs bulunmadığını, ABD'li güçlerin durumuyla ilgili de şu an için bir değişiklik olmadığını söylemişti.

Şİİ PARTİLERDEN ABD VARLIĞINA KARŞI SERT ÇIKIŞLAR

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık'ta Iraklı yetkililerden habersiz Enbar'daki askeri üsse yaptığı ziyarette Amerikan güçlerinin Irak'tan çıkmayacağını açıklamıştı. Trump, daha sonra yaptığı açıklamada da ABD askerlerinin Irak-Suriye sınırı üzerinde İran'ın faaliyetlerini gözleyeceğini belirtmişti. Trump'ın bu açıklamasından sonra İran'a yakın Iraklı Şii liderler, ABD'nin ülkedeki varlığına daha sert tepki göstermişti. Şii lider Mukteda es-Sadr öncülüğündeki Sairun Koalisyonu, İran'a yakınlığıyla bilinen Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih grubu ve eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ocak ayında ülkedeki ABD ve diğer yabancı güçlerin çıkarılmasını öngören yasa tasarısı hazırlamıştı.

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