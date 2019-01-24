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Yayın organları Trump'ın desteklediği Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak dünyaya servis etti

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesinden sonra dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Başta ABD olmak üzere bölgede birçok ülkeyle beraber sosyal medya siteleri Guaido'yu “geçici devlet başkanı” olarak dünyaya servis etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido dün gece saatlerinde kameralar karşısına geçip başkanlık yemini ederek kendisini ülkenin başkanı olarak ilan etti. Venezuela'nın meşru lideri Nicolas Maduro'yu ise tanımadığını açıkladı.
 
Guaido'nun açıklama yaptığı dakikalarda ise ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Venezuela Devlet Başkanı olarak Guaido'yu tanıdığını, Maduro'nun geçerliliğinin olmadığını belirtti.
 
Çok sayıda ülke darbeye destek verdi
 
ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabı üzerinden destek verdiği Venezuela'daki kalkışmaya dakikalar içinde çok sayıda ülke desteklerini açıkladı. ABD'nin ardından ilk olarak Kanada, Arjantin, Brezilya, Paraguay, Kolombiya, Peru, Ekvador, Kosta Rika ve Şili, Maduro'yu tanımadıklarını ve Venezuela Devlet Başkanı olarak Guaido'yu muhatap alacaklarını açıkladı.
 
Türkiye ve Rusya'dan Maduro'ya destek
 
ABD kıtasındaki çok sayıda ülkenin darbe girişimine destek vermesinin ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Maduro'yu arayarak kendisine desteklerini iletti. Telefon görüşmesinde Erdoğan'ın Maduro'ya, "Kardeşim! Dik dur, yanındayız." dediği ifade edildi.
 
Türkiye'nin ardından ise Rusya da Maduro'yu Venezuela'nın meşru lideri olarak tanıdığını açıkladı.
 
ABD açık açık tehdit etti: Tüm seçenekler masada
 
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun “darbe girişimi” olarak tanımladığı Guaido'nun başkanlık iddiası sonrası ülke genelinde binlerce kişi sokağa çıktı. Guaido taraftarları güvenlik güçleri ile çatışmaya girerek çok sayıda aracı ateşe verdi.
 
Olayların büyümesiyle birlikte ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan Trump, Ulusal Meclis Üyelerine karşı olası bir müdahale durumuna karşı Venezuela'ya yönelik tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.
 
Maduro'dan balkon konuşması: ABD ile diplomatik ilişkileri kesiyoruz
 
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, çok sayıda ülkenin destek verdiği ABD önderliğindeki darbe girişimine karşı, ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanlığı Sarayının balkonuna çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Maduro, ABD ile diplomatik tüm ilişkilerin kesildiğini açıklayarak ABD'li diplomatların ülkeyi terk etmesi için 72 saat mühlet verdi.
 
Başkan Maduro aynı zamanda Venezuela ordusuna da çağrıda bulunarak sokakta kontrolü sağlamasını istedi. Aynı dakikalarda ülkenin Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Maduro'nun yanında olduklarını belirtti.

Dijital çağda dijital darbe

ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabı üzerinden başlattığı darbe girişimi sonrası ise sosyal medya platformları da Başkan Maduro'ya karşı savaş başlattı.
 
Instagram, Maduro'nun onaylı anlamına gelen mavi tik işaretini kaldırdı. Wikipedia ise başkanlık iddiasında bulunan Guaido'yu Venezuela'nın “geçici devlet başkanı” olarak deklare etti.

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