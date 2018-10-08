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ABD destroyeri İsrail'in Aşdod Limanı'na demir attı

ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı USS Ross destroyeri İsrail'in güneyindeki Aşdod Limanı'na yıllar sonra demir attı.

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Ashdod Net isimli sitenin haberine göre, Suriye'deki DEAŞ mevzilerine "Tomahawk" füzesi saldırısı düzenlediği bilinen ABD destroyeri son olarak 1999'da demir attığı Aşdod'a yıllar sonra yeniden demirledi.
 
Haberde, Hayfa Limanı'na daha önce birçok kez demirleyen destroyerde görevli personelin ikameti için Hayfa veya Aşdod kentlerinden hangisinin uygun olduğunun önceden incelendiği belirtildi. 
 
 Mürettebatın bölgede bulundukları süre boyunca, ülke içinde ziyaretler gerçekleştireceği ve Aşdod sakinleriyle ilişkileri güçlendirmek için bir projeye katılacağı kaydedildi. 
 
Haberde, İsrail'deki ABD Büyükelçiliğinin perşembe günü Amerikan donanmasının 234. kuruluş yılı münasebetiyle kutlama düzenleyeceği bilgisine de yer verildi.
 
Habere göre, Aşdod Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Orna Hozman Bechor da ABD savaş gemilerinin Aşdod Limanı'na geri dönmesinin iki ülke ilişkilerinin derinliğini simgelediğini söyledi.
 
Bechor, İsrail ve ABD'nin bölgede ortak çıkarları bulunduğunu bu nedenle yakın gelecekte daha fazla ABD gemisinin Aşdod'a demirlemesinin doğal olduğunu kaydetti.
 
Aşdod Limanı Yönetim Kurulu Başkanı, ABD'li partnerlerini ağırlamanın Aşdod Limanı için tarihi bir an olduğunu, böylece ilişkileri güçlendirmeyi ümit ettiklerini dile getirdi.
 
Öte yandan, İsrail'in Kanal 10 televizyonu da geminin 400 kişilik mürettebat taşıdığını bildirdi. 

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