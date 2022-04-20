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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Abbas ve Lapid ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahalesinin ardından Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da artan gerilim ve şiddet olaylarını değerlendirdi.

AA20 Nisan 2022 Çarşamba 02:12 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 02:12
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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın Cumhurbaşkanı Abbas ve Dışişleri Bakanı Lapid ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü duyurdu.

Price, Blinken'ın Abbas ve Lapid ile Batı Şeria ve Kudüs'teki Harem-i Şerif ve Gazze'de artan gerilimler ve son şiddet olaylarını ele aldığını belirtti.

Abbas'la görüşmeye ilişkin açıklamasında Price, "Bakan Blinken, Filistinlilerin ve İsraillilerin gerilimi tırmandıran eylemlerden ve söylemlerden kaçınarak şiddet döngüsünü sona erdirmeye çalışmasının önemini vurguladı. Ayrıca ABD'nin Filistin halkının yaşam kalitesini somut yollarla iyileştirme taahhüdünü ve Amerika'nın müzakere edilmiş iki devletli bir çözüme verdiği desteği yineledi." ifadelerini kullandı.

Price, Blinken'ın Lapid'le görüşmesinde ise gerilimi düşürmek için tarafların "temkinli davranarak ve başkalarını rahatsız edecek eylemlerden kaçınarak çalışmalarının" önemine dikkati çektiğini kaydetti.

İsrail'in itidali sağlamak için attığı adımların da ele alındığını bildiren Price, şunları kaydetti:

"İki bakan ayrıca, İran ve vekillerinin ortaya çıkardığı sorunlar da dahil olmak üzere küresel zorluklarla yüzleşmek için ortak çabaları konuştular. Bakan Blinken, yönetimin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yineledi ve Gazze'den yapılan son roket saldırılarını kınadı. ABD'nin müzakere edilmiş iki devletli bir çözüme verdiği desteği vurguladı."

  • Antony Blinken
  • Mahmud Abbas
  • Yair Lapid

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