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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ve İngiltere'ye resmi ziyaret düzenleyecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çin ve İngiltere'ye resmi ziyaret düzenleyeceği bildirildi.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ve İngiltere'ye resmi ziyaret düzenleyecek
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın 16-21 Haziran'da Çin ve İngiltere'ye gideceği belirtildi.

Blinken'ın, Pekin'de üst düzey yetkililerle bir araya geleceği aktarılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı, ABD-Çin ilişkisini sorumlu bir şekilde yürütmek için açık iletişim kanallarının muhafaza edilmesinin önemini görüşecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Blinken'ın Çin ziyaretinde aynı zamanda ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ile uluslararası sınamalarda olası işbirliği alanlarını ele alacağı kaydedildi.

Blinken'ın, İngiltere'de ise Rusya'nın devam eden "vahşi" saldırılarına karşı Ukrayna'ya kamu ve özel sektörden destek toplanmayı amaçlayan Uluslararası Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı'nın aynı zamanda İngiltere ve Ukrayna ile diğer ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya geleceği belirtildi.

Blinken, dün, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'la telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

- ÇİN-ABD İLİŞKİLERİNDEKİ GERİLİM

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Amerikan hava sahasına giren balonun vurularak düşürülmesiyle tırmanan kriz nedeniyle şubatta Çin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

Kriz yüzünden diplomatik ilişkiler büyük ölçüde kesilirken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, 10-11 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaptıkları görüşmede ilişkileri yeniden kurma konusunda adım atmıştı.

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