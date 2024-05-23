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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a yönelik protestolar, başkent Washington'daki Kongre binasının bahçesinde devam etti.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 01:16 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi
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Savaş karşıtı kadınların oluşturduğu "Code Pink" adlı uluslararası sivil toplum kuruluşu, ABD'nin İsrail'e milyarlarca dolarlık silah yardımına devam ettiği gerekçesiyle Kongre'nin yer aldığı Capitol Hill'de gösteri düzenledi.

Kadınlardan oluşan göstericiler, Gazze'ye saldırıları durdurmak yerine İsrail'e silah yardımlarına destek vermekle suçladıkları Blinken için "Soykırım Bakanı", "Kanlı Blinken" yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, protesto düzenleyen arkadaşları yerine Blinken'ın gözaltına alınması gerektiğini savundu.

Organizasyonun X'te paylaştığı videoda, Code Pink kurucularından aktivist Medea Benjamin, yanında mahkum elbisesi giymiş ve Blinken'ın fotoğrafını yüzüne maske yapmış bir diğer aktivist ile yaptığı açıklamada, Blinken'ın "savaş suçlusu olduğunu" söyledi.

Benjamin, Blinken için "Orta Doğu'daki sözde demokratik bir müttefiki (İsrail'i) kayıtsız şartsız destekleyerek bir soykırım ve çevre katliamını mümkün kıldığı için onu hapse atın." dedi.

Diğer kadın protestocular da "İsrail ordusunun Gazze'de etnik temizlik uygulamalarına devam etmesi, insani yardımların engellenmesi ve Filistinlilerin açlığa mahkum edilmesinin" utanç verici olduğu yönünde açıklamalarda bulundu.

Aktivist grup, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı başvurusu yaptığı bir dönemde ABD'nin "Filistin halkını önemsiyormuş gibi davrandığını", diğer taraftan İsrail'e silah yardımına devam ederek kendi yasalarını ve uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini belirtti.

BLİNKEN'A YÖNELİK PROTESTOLAR

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dün Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Tahsisatlar Komitesindeki konuşmaları Filistin destekçisi katılımcılar tarafından protesto edilerek sık sık bölünmüştü.

Kırmızıya boyanmış ellerini havada tutan Filistin destekçileri, Blinken'ı salona girerken "40 bin Filistinlinin kanı ellerinde", "Soykırım Dışişleri Bakanı", "Uluslararası hukuk için utanç" şeklinde pankart ve sözlerle karşılamıştı.

Bakanın bu sabah Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesindeki konuşması da yine "Filistin'e özgürlük" sloganları ile kesilmişti. Kongre polisinin müdahalesiyle dışarı çıkarılan protestoculardan biri, "Bizi değil, Blinken'ı tutuklamalısınız." diye bağırmıştı.

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