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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna-Rusya krizini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını ele aldı.

AA6 Şubat 2022 Pazar 23:17 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 23:18
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, NATO, Avrupa Birliği ve G7 ülkeleriyle diğer ortakların Ukrayna Rusya krizine çözüm konusunda devam eden çabalarını ele alan iki bakan, Ukrayna'ya desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi yönündeki ortak çabaları da değerlendiren Blinken ve Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda büyük bedel ödeyeceği konusunda mutabık kaldı.

  • ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
  • Antony Blinken
  • Jean-Yves Le Drian

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