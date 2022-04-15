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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile Ukrayna savaşını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Hollandalı mevkidaşı Wopke Hoekstra, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil ölümlerini kınadıklarını ve Moskova'ya karşı NATO kapsamında ortak hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

AA15 Nisan 2022 Cuma 03:28 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 03:29
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Blinken, Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra'yı ABD'nin başkenti Washington'da ağırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Blinken ile Hoekstra'nın, Rusya'nın "Ukrayna'da Buça ve diğer yerlerde işlediği vahşeti kınadıkları" ve "sorumluluların hesap vermesi sağlamak üzere çalıştıkları" belirtildi.

ABD ile Hollanda'nın Moskova karşısında NATO şemsiyesi altında Ukrayna'da ortak şekilde hareket etmeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, iki bakanın Ukrayna'ya sağlanacak yeni savunma desteklerini de ele aldığı bildirildi.

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