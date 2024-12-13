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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Irak'ta! Suriye'deki gelişmeler masaya yatırıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak'a yaptığı sürpriz ziyarette, Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile bir araya gelerek, Suriye'nin geleceği üzerine fikir alışverişinde bulundu.

IHA13 Aralık 2024 Cuma 20:31 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Irak'ta! Suriye'deki gelişmeler masaya yatırıldı
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyaretinin ardından sürpriz bir ziyaret daha gerçekleştirdi. Bliken, Irak'a gelerek Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile görüştü. Toplantıda, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve özellikle Suriye'deki durum ele alındı.

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Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki gelişmelerin bölgesel güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri değerlendirildi. Sudani, Irak'ın Suriye'yi bu kritik dönemde destekleme konusundaki kararlılığını yineledi. Sudani, Suriyelilerin devletlerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için dost ülkelerin desteğinin önemine dikkat çekti ve Suriye'nin tüm kesimlerinin temsil edildiği bir yönetimin ülke istikrarını güçlendireceğinin altını çizdi. Sudani, Suriye topraklarına yönelik herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğunu ve bu tür eylemlerin bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini vurguladı.

ABD'DEN IRAK İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Suriye halkının tercihlerini yansıtan kapsayıcı bir hükümetin kurulması gerektiği konusunda Irak ile aynı görüşte olduklarını ifade etti. Irak'ın bölgedeki merkezi rolüne işaret eden Blinken, ülkesinin Irak ile iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Blinken, Irak'ta bulunan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'ın güvenliği, egemenliği ve istikrarını sağlamak için oynadığı role değindi.

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GAZZE VE LÜBNAN ATEŞKESİ

Taraflar ayrıca, Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi ve Lübnan'da ateşkesin sağlanması için gösterilen uluslararası çabaları ele aldı. Her iki lider, barışın ve istikrarın sağlanması için çalışmaların sürdürülmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

ABD'DEN "SURİYE'DE SİVİL HÜKÜMET" VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Bakan, ABD'nin kapsayıcı ve temsili bir sivil hükümetle sonuçlanacak Suriye liderliğindeki siyasi sürece desteğini bir kez daha teyit etti. Geçiş sürecinin ve bunun sonucunda kurulacak hükümetin, kadınlar ve azınlık topluluklarının üyeleri de dahil Suriye halkının insan haklarına ve Suriye'nin tüm dini ve kutsal mekanlarına saygı gösterilmesi yönündeki açık taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Bakan, insani yardım akışının kolaylaştırılması ve Suriye'nin terörizm için bir üs olarak kullanılmasının ya da komşuları için bir tehdit oluşturmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Bakan ve Başbakan ayrıca DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını ve bölgeyi istikrarsızlaştırmasını önlemeye yönelik devam eden çabaları da ele aldı" ifadeleri kullanıldı.

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