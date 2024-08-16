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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail, Katar ve Mısır'ı ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölge turu kapsamında 18 Ağustos'ta İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ateşkesi kabul etmesi için 'baskı yapması' da beklenen Blinken'ın ayrıca Katar ve Mısır'ı da ziyaret edeceği kaydedildi.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 17:41 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail, Katar ve Mısır'ı ziyaret edecek
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İsrail basınında yayımlanan haberlere göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i ziyaret edecek.

Blinken'ın 18 Ağustos'ta İsrail'e gelmesi, 19 Ağustos Pazartesi günü de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin beklendiği belirtildi.

İRAN İLE YAŞANAN GERİLİM MASAYA YATIRILACAK

ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinde İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakereleri, İran ile yaşanan gerilimin masaya yatırılması öngörülüyor.

Netanyahu'ya ateşkesi kabul etmesi için "baskı yapması" da beklenen Blinken'ın İsrail'in yanı sıra Katar ve Mısır'ı da ziyaret edeceği kaydedildi.

DOHA'DA DEVAM EDEN MÜZAKERELER

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da dün ve bugün müzakereler yapılmıştı.

"İyi geçtiği" açıklanan Doha'daki müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

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