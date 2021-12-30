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Eksi 15 derecede zorlu görev! 2 bin 414 kişi sorgulandı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

AA30 Aralık 2021 Perşembe 01:34 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 02:50
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın bugün Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "saldırganlığı" karşısında iş birliği içinde kalmanın önemi vurgulandı ve ileri gitmesi durumunda bunun Rusya için ciddi sonuçları olacağı konusunda mutabık kalındı.

Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteklerini yineleyen bakanlar, İran'ın nükleer programını hızlandırmasından duyulan endişeyi de dile getirdi.

Ayrıca, Çin'in siyasi ve ekonomik baskısı karşısında Litvanya ile dayanışma içinde olduklarını kaydeden bakanlar, Libya'nın bir an önce ulusal seçimler düzenleme çabalarını da ele aldı.

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