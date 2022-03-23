ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Stoltenberg ve Rau ile Ukrayna'yı görüştü

AA 23 Mart 2022 Çarşamba 00:43 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 00:43

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, Stoltenberg ile 24 Mart'ta yapılacak NATO zirvesi öncesinde gelişmeleri ele aldı.

İki isim, NATO ittifakının Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları karşısında bir bütün halinde ve koordineli şekilde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı ve Ukrayna'ya insani yardımların daha hızlı şekilde ulaştırılması gerektiği konusunu görüştü.

Blinken ayrıca Rau ile görüşerek ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya'ya yapacağı ziyaret ve Ukrayna'daki savaşla ilgili son durumu değerlendirdi.

Biden perşembe günü Brüksel'de NATO zirvesine katılacak, cumartesi günü ise Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Varşova'da bir araya gelecek.