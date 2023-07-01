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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi mevkidaşı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ABD'nin Cidde Başkonsolosluğu yakınında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili telefonda görüştü.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 01:53 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi mevkidaşı ile görüştü
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Blinken'ın Suudi mevkidaşı Ferhan ile görüşmesiyle ilgili Miller, "Bakan (Blinken), Suudi Arabistan'ın, Cidde'deki ABD Başkonsolosluğu önünde yakın zamanda meydana gelen silahlı saldırı hadisesiyle ilgili verdiği destek ve diplomatik misyonlarımıza devam eden desteğine şükranlarını ifade etti." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin Cidde Başkonsolosluğu yakınında 28 Haziran'da yaşanan silahlı çatışmada biri koruma, diğeri saldırgan 2 kişi hayatını kaybetmişti.

  • Antony Blinken
  • Faysal bin Ferhan
  • görüşme

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