ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi mevkidaşı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Blinken'ın Suudi mevkidaşı Ferhan ile görüşmesiyle ilgili Miller, "Bakan (Blinken), Suudi Arabistan'ın, Cidde'deki ABD Başkonsolosluğu önünde yakın zamanda meydana gelen silahlı saldırı hadisesiyle ilgili verdiği destek ve diplomatik misyonlarımıza devam eden desteğine şükranlarını ifade etti." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin Cidde Başkonsolosluğu yakınında 28 Haziran'da yaşanan silahlı çatışmada biri koruma, diğeri saldırgan 2 kişi hayatını kaybetmişti.