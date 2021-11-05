ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Sudan görüşmeleri

AA 5 Kasım 2021 Cuma 06:38 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 06:38

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Orgeneral Burhan ile görüşmeye ilişkin "Bakan, demokrasi arzularını defalarca dile getiren ve sivil liderliğindeki hükûmetin derhal restorasyonu için çağrıda bulunan Sudan halkını takdir ettiğini paylaştı." ifadesini kullandı.

Blinken'ın Sudan ordusunun siyasi, diplomatik, güvenlik ve ekonomik iş birliğini kapsayan bir ABD-Sudan ortaklığının yeniden başlaması için gerekli adımları atmasını beklediğini aktaran Price, "Bakan, Orgeneral Burhan'ı 25 Ekim'den bu yana gözaltına alınan tüm siyasileri derhal serbest bırakmaya; Başbakan Hamduk'u görevine dönmesi ve Sudan'da sivil liderliğindeki yönetimi yeniden tesis edilmesi için diyaloga çağırdı." açıklamasında bulundu.

Bakan Blinken'ın ayrıca Hamduk ile görüştüğünü bildiren Price, "Bakan, ABD'nin demokrasi arayan Sudan halkına verdiği güçlü desteğin altını çizdi ve sivillerin öncülük ettiği demokrasiye geçişin bir an önce restorasyonu için çağrıda bulundu." ifadesine yer verdi.

Price, Blinken'ın Sudan'ın demokratik geçişe dönüşünün, iki ülke arasında siyasi, diplomatik, güvenlik ve ekonomik iş birliğini kapsayan güçlü bir ortaklığın yeniden tesis edilmesini sağlayacağına vurgu yaptığını kaydetti.