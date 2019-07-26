ABD Dışişleri Bakanı: Gerekirse İran'a giderim

ABD merkezli yayın Bloomberg kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran ile yükselerek devam eden gerilime ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Müzakareler için gerekirse İran'a giderim." dedi.

İran halkı ile doğrudan görüşme fırsatının kendisini memnun edeceğini belirten Pompeo, "İran halkına, yöneticilerinin gerçekte neler yaptığını ve İran'a nasıl zarar verdiğini anlatmak isterim." ifadelerine yer verdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ABD yayın organları aracılığı ile ABD halkına seslendiğinin altını çizen Pompeo, Cevad Zarif'in kısıtlayıcı siyasetinin arkasındaki isimlerin İran Dini Lideri Hamanet ve İran Devrim Muhafızları olduğunu belirtti.