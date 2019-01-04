ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Arap ülkeleri ve İsraili bir araya getirdik

Jerusalem Post haber sitesinde yer alan bilgiye göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, katıldığı televizyon programında İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pompeo, "Amerikalıları güvende tutmak için Ortadoğu'da kurduğumuz koalisyonlardan yardım alıyoruz. Arap ülkeleri ve İsrail'in arasını Amerikalıları güvende tutmak için geliştirdik ve şuan birçok cephede beraber savaşıyorlar." dedi.

Sisi'den itiraf

Amerikan kanalı CBSNews'in röportajında ise Mısır'ın darbeci generali Sisi, "İsrail ile Sina'da beraber savaşıyoruz ve İsrail ile geniş işbirliği içerisindeyiz." ifadelerine yer verdi.