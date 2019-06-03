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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Barzani'yi tebrik etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak tebrik etti. Pompeo, Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Halid el-Sabah ile de görüşerek, İran'a karşı mücadelenin önemini vurgu yaptı

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 ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak, tebrik etti.
 
Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayımladı. 
 
Pompeo'nun, IKBY Başkanlığına seçilmesi nedeniyle Barzani'yi tebrik ettiği ve Bağdat-Erbil arasındaki sorunların çözümünde oynadığı rol nedeniyle de teşekkür ettiği bildirildi.
 
Öte yandan Pompeo'nun Irak kuvvetleri ve Peşmerge'nin DEAŞ'e karşı ortak operasyonlarını sürdürmesini istediği aktarıldı.
 
- Kuveytli mevkidaşı ile İran görüşmesi
 
Bununla beraber, Pompeo'nun, Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah el-Halid el-Hamed es-Sabah ile görüşerek İran'a karşı mücadelenin önemini vurguladığı belirtildi. 
 
Açıklamada, "Bakan Pompeo, Kuveyt Dışişleri Bakanı'na, Kuveyt'in ABD ile kurduğu güçlü ortaklık ve dostluğundan dolayı teşekkür etti. Öte yandan Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) bölgenin tüm zorluklarıyla, özellikle İran'ın Körfez'e yönelik tehditleriyle yüzleşmesinin önemine vurgu yaptı." ifadeleri yer aldı. 

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