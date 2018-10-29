ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İki ülke arasındaki bağları yeniden tasdik ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, mesajına "ABD hükümeti adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutlayan Türk halkını tebrik ediyorum." ifadeleriyle başlayan Pompeo, "İki ülke arasındaki sağlam ortaklık vatandaşlarımızın güvenliği ve refahı için çok önemlidir ve özgürlük, refah, istikrar ve hukukun üstünlüğü gibi önemli ortak hedefleri güçlendirir." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, NATO müttefiki iki ülkenin, dünya çapında barış ve refahı teşvik etmek için onlarca yıldır birlikte çalıştığına dikkati çekerek, "Afganistan ve Suriye'deki güvenlik iş birliğimiz güçlü ve devam eden ortaklığımız, bölgesel tehditlere karşı koymada kritik öneme sahip." yorumunu yaptı.

Pompeo mesajında şu ifadelere yer verdi:

"(Türk halkı) bu yıl dönümünü kutlarken, biz de iki ülke arasındaki bağları yeniden tasdik ediyor ve ortak ilgi alanlarımıza ve geçmişimizin güçlü bağlarına dayanarak gelecekte iş birliğine yönelik çabaları genişletmeyi dört gözle bekliyoruz."