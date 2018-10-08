Pompeo: Kim Jong-un nükleer deneme tesislerini uluslararası müfettişlere açmaya hazır

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkesinin nükleer ve füze deneme tesislerinin teftişi için uluslararası müfettişlere izin vermeye hazır oldugunu söyledi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, pazar günü Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Kim Jong-un ile görüşen Pompeo, iki tarafın lojistik konusunda hemfikir olur olmaz, bir füze motoru deneme tesisini ve Punggye-ri nükleer deneme tesisinin müffetişler tarafından ziyaret edileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kim Jon-un arasında gerçekleşmesi planlanan olası ikinci zirveye dair de açıklamalarda bulunan Pompeo, her iki tarafın da zirvenin ayrıntıları konusunda anlaşmaya "oldukça yakın" olduğunu ifade etti.

Trump ve Kim arasında haziran ayında Singapur'da tarihi bir zirve düzenlenmişti.

Geçen ay Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan, Trump ile ikinci bir görüşme talep eden "çok sıcak ve çok olumlu" bir mektup aldıklarını söleyen Beyaz Saray, bu konuda zamanlamayı gözden geçirdiklerini açıklamıştı.