12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kolombiya'daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kolombiya Başkanı Ivan Duque ile telefonda görüşerek, Başkent Bogota'da polis okuluna düzenlenen bombalı saldırada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Pompeo ve Duque arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Pompeo'nun Kolombiya lideri Duque'a başsağlığı dilediğini belirten Palladino, şunları belirtti:

"ABD, bu hain saldırıyı düzenleyenlerin yargı önüne çıkarılması konusunda Kolombiya'nın yanında duracaktır. ABD, saldırının arkasında olduğu düşünülen terör örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu'nu şiddetle kınıyor ve gruba tüm terör aktivitelerini durdurup kaçırdırdığı tüm masum insanları serbest bırakması çağrısında bulunuyor."

Palladino, Pompeo'nun görüşmede Başkan Duque’e Kolombiya halkına güvenlik ve istikrar getirmek için terör ve uyuşturucuyla mücadele çabalarına destek verdiğini de ifade etti.

Başkent Bogota’nın güneyindeki General Santander Polis Okuluna dün bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırı sırasında bölgede bulunan 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero, bomba yüklü aracı kullanan ve aynı eylemde ölen teröristin Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensubu olduğunu bildirmişti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başsavcı Nestor Humberto Martinez, Venezuela'nın saldırının arkasında olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine, başsavcılığın elinde saldırıyla alakalı Venezuela’yı sorumlu gösterecek bir bilgi olmadığını belirtti.

Martinez, ancak ELN’nin komutanlarının bu ülkede olduklarını kanıtlamak için yürütülen bir çalışmaya ve bu çerçevede bazı bilgilere sahip olduklarını söyledi.

Kayyum yaptı, terör yandaşları yıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terörist cenazesine katıldı: Görevinden uzaklaştırıldı

Terörist cenazesine katıldı: Görevinden uzaklaştırıldı

Kolombiya, Küba'dan teröristlerin tutuklamasını istedi

Kolombiya, Küba'dan teröristlerin tutuklamasını istedi

"ABD'nin Suriye'den çekilmesi için meşru nedenler var"

'ABD'nin Suriye'den çekilmesi için meşru nedenler var'

Tekstil atölyesinde 3 işçinin cesedi bulundu

Tekstil atölyesinde 3 işçinin cesedi bulundu

Metin Topuz'un 'paşası' FETÖ'cü Adil Öksüz çıktı

Metin Topuz'un 'paşası' FETÖ'cü Adil Öksüz çıktı

Başkan Erdoğan istedi Fazıl Say söz verdi

Başkan Erdoğan istedi Fazıl Say söz verdi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK'lılar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK'lılar vuruldu

Eşi benzeri görülmemiş hamle:Uzaya gönderdiler

Eşi benzeri görülmemiş hamle:Uzaya gönderdiler
 

POPÜLER HABERLER

Trablus’ta şiddetli çatışmalar: 10 ölü, 41 yaralı

Trablus’ta şiddetli çatışmalar: 10 ölü, 41 yaralı

Türkiye Suriye'de, Amerikan askerleri ve Rus askeriyle karşı karşıya getirilmek istendi

Türkiye Suriye'de, Amerikan askerleri ve Rus askeriyle karşı karşıya getirilmek istendi

Batman Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Batman Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Fenerbahçe'den Juan Mata bombası

Fenerbahçe'den Juan Mata bombası

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA