ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Orta Doğu turuna çıkıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Pompeo'nun Orta Doğu turuna çıkacağını ve 8 ülkeyi ziyaret edeceğini açıkladı.
- TM Dijital Haber Merkezi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 8-15 Ocak tarihleri arasında Orta Doğu turuna çıkacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında Ürdün, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Umman'ı ziyaret edecek.
Pompeo'nun Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerle birlikte, öldürülen Suudi Arabistanlu gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı da gündeminde tutacağı belirtildi.
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