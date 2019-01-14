ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesti
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Pompeo’nun Orta Doğu turunu yarıda keserek ülkesine döneceği belirtildi.
- TM Dijital Haber Merkezi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun aile cenazesi nedeniyle Orta Doğu turunu yarıda keserek ülkesine döneceği açıklandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pompeo’nun cenaze törenine katılmak üzere ülkesine döneceği, bir sonrası durak olan Kuveyt ziyaretini ise ertelediği” belirtildi.
Bakan Pompeo, Suriye’deki son gelişmeler ve İran’ı görüşmek üzere Orta Doğu turuna çıkmıştı.
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