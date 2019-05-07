Pompeo, Almanya ziyaretini ''acil durumlar'' dolayısıyla iptal etti

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Pompeo, ziyaretini "acil durumlar" dolayısıyla iptal etti.

Ziyaret başka bir tarihte yapılacak.

Pompeo'nun, bugün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelmesi planlanıyordu.