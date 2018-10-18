ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Suudi Arabistan'a Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı sonuçlandırması için 72 saat süre verdiği iddia edildi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı için gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ve Türkiye ziyaretleri hakkında basına açıklamada bulundu. Suudi yetkililerin olayı ciddiye aldığını belirten Pompeo, yürütülecek soruşturma kapsamında kendisine güvence verildiğini söyledi. Soruşturma üzerine hazırlanacak olan raporun şeffaf ve herkes tarafından ulaşılabilir olacağını söyleyen Pompeo, “ Başkan Trump’la onlara bunu tamamlayabilmeleri için birkaç gün daha vermemiz konusunda görüştüm” ifadelerini kullandı.

Pompeo sürecin tamamlanmasından sonra ABD’nin tavrının netleşeceğini belirterek, “Suudi Arabistan Kralı ile çok uzun süredir stratejik ilişkiler yürütüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da gerçekleştirilen görüşmeye değinen Pompeo, “Benimle olay hakkında görüştü. Bana kendi soruşturmalarını yürüttüklerini aktardı. Soruşturmayı yürüten bazı ekiplerle tanışma fırsatı bulduk. Bana elde ettikleri sonuçları bizle ve tabii Suudi Arabistan ile de paylaşacaklarının teminatını verdi” şeklinde konuştu.

Kaşıkçı için hem Türkiye’nin hem de Suudi Arabistan’ın çabaladığını belirten Pomeo, yakında olayın çözülmesini beklediklerini belirtti.