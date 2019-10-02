ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya İtalya'da peynirli protesto

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 6 gün sürecek Avrupa ülkeleri ziyaretinin ilk durağı olan İtalya'a geldi. Pompeo, İtalya'daki 4 günlük resmi temasları kapsamında ilk olarak İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matterella tarafından Quirinnale Sarayı'nda kabul edildi. Pompe daha sonra İtalya Başkakanı Giuseppe Conte ile ana gündem maddesi ABD'nin Avrupa'ya uygulamayı planladığı ek vergiler olan bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakanlık Konutu Palazzo Chigi'de gerçekleşen görüşme öncesi ikili basına fotoğraf verirken bir İtalyan gazeteci ABD'nin ek vergilerini, Dışişleri Bakanı Pompeo'ya parmesan peyniri vererek protesto etti. Görüşme hakkında ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya'nın önemli bir NATO müttefiki olması ile Libya, Irak, Kosova ve Afganistan'daki varlığı ile uluslararası toplumun güvenliğinin sağlanmasında kilit rol oynadığına vurgu yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinin gündeminde İtalya'nın Çin ve Rusya ile ilişkileri önemli yer teşkil ediyor. İtalya'nın Çin'in yeni İpek Yolu projesine katılımı ve Çinli teknoloji devi Huawei'nin 5G ağı projesi ele alınacak öncelikli konular arasında yer alıyor.

PAPA FRANSİS İLE BİR ARAYA GELECEK

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, çarşamba günü Vatikan'da Papa Fransis'i ziyaret edecek. Pompeo aynı gün içinde İtalyan mevkidaşı Luigi di Maio ile de bir araya gelecek. Pompeo'nun 4 gün sürecek İtalya ziyareti sonrasında Karadağ, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Yunanistan'da temaslarda bulunması bekleniyor.