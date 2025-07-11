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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı 1300 çalışanı işten çıkaracak

ABD Dışişleri Bakanlığının, aralarında kariyer diplomatları ve sivil çalışanların bulunduğu 1300'den fazla kişiyi işten çıkaracağı öne sürüldü.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 15:48 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı 1300 çalışanı işten çıkaracak
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Associated Press'e (AP) adını vermeden konuşan kıdemli bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın federal hükümeti yeniden yapılandırma planına ilişkin iddialarda bulundu.

Yetkili bu kapsamda, aralarında kariyer diplomatları ve sivil çalışanların bulunduğu 1300'den fazla kişinin işten çıkarılacağını öne sürdü.

AP'nin ulaştığı kurum içi yazışmada ise bu karardan etkilenen dış hizmet memurlarının ilişikleri kesilmeden önce 120 günlük idari izne ayrılacağı ifadesi yer aldı.

Söz konusu yazışmada, bu kararın Bakanlık bünyesinde yeniden yapılanma kapsamında alındığı ve personel sayısındaki azalışın temel işlevleri etkilemeyeceği belirtildi.

Washington Post gazetesinin ulaştığı kurum içi yazışmada ise, Bakanlığın gelecek günlerde çalışanlara e-posta yoluyla işten çıkarma bildirimleri göndermeye başlayacağı iddia edilmişti.

Öte yandan yazışmada, kaç çalışanın işten çıkarılacağına dair ayrıntı verilmemişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA YENİDEN YAPILANMA

Bakanlık Sözcüsü Tammy Bruce da dünkü basın toplantısında, kurum içindeki yeniden yapılanma planının ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından onaylandığını ve uygulama aşamasına yaklaşıldığını belirtmişti.

ABD'nin California eyaletinde bir federal yargıç, haziranın başında Dışişleri Bakanlığının yaklaşık 2 bin çalışanını işten çıkararak kurumda yeniden yapılanmayı hedefleyen planını geçici olarak durdurmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi ise bölge mahkemesinin bu kararını geçersiz sayarak Trump'ın, federal çalışanların sayısını azaltmaya yönelik planının önünü açmıştı.

TRUMP'IN FEDERAL HÜKÜMETİ YENİDEN YAPILANDIRMA PLANI

Başkan Trump, göreve geldikten sonra Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) üzerinden federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Trump'ın federal çalışanların azaltılması yönündeki emrinin etkilediği kurumlar arasında Tarım, Enerji, Çalışma, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Gaziler İşleri bakanlıkları yer alıyor.

Ayrıca Ulusal Bilim Vakfı, Küçük İşletmeler Birliği, Sosyal Güvenlik İdaresi ve Çevre Koruma Ajansı bu kapsamda bulunuyor.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.

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