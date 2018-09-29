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ABD Dışişleri Bakanlığı, Basra Konsolosluk binasında hizmetleri durdurdu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ın Basra şehrinde bulunan ABD Konsolosluk binasından artık hizmet verilmeyeceğini duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun Basra Konsolosluğu kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Pompeo'nun, Basra Konsolosluk binasında artık hizmet verilmemesi yönünde karar aldığını aktaran Nauert, "ABD'nin Bağdat elçiliği, Basra bölgesinde bulunanlara tam hizmet vermeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Ayrıca Nauert, ABD'nin Irak'ın güney bölgesindeki Irak halkını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Bakan Pompeo da yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Irak'taki çalışanlarına yönelik herhangi bir saldırıda İran'ı sorumlu tutacaklarını ifade etti.

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