ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı Sitilides'ten de S-400 tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanlarından Jeopolitik Uzmanı John Sitilides, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alması durumunda ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye ekonomik savaş açacağını belirtti. Türkiye’ye IMF üzerinden gözdağı vermeye çalışan Sitilides, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da dış politikada akıl vermeye çalıştı.

Amerika’nın Sesi’ne demeç veren Sitilides, “Trump, Türkiye’yi ekonomik olarak cezalandıracağı konusunda çok net konuştu. Türkiye, ekonomisini kurtarmak için IMF’den kredi almak zorunda kalabilir.” sözlerini kullandı.

Türkiye ile ABD arasındaki güven ilişkisinin, ABD’nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına kucak açması ve Suriye’deki terör örgütü PKK/PYD-YPG’yi müttefik olarak görmesi dolayısıyla sarsılmış olmasına rağmen, Sitilides, “Türk hükûmeti neden ABD’nin Türkiye’ye karşı hareket ettiğini düşünüyor, bunu anlamamız zor.” diye konuştu.

ABD’nin “bazı durumlarda” Orta Doğu’nun istikrarını bozan hatalar yaptığını kabul eden ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı Sitilides, ABD’nin “Türk müttefiklerini hiçbir zaman kasıtlı olarak baltalamaya çalışmadığını” öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a akıl vermeye de çalışan Sitilides, “Bence Sayın Erdoğan, iç politikada puan toplamak ya da Türk halkında ABD ve NATO karşıtlığını körüklemek adına Türk ekonomisinde yıkım yaratmamaya çok dikkat etmeli.” sözleri ile ABD’nin ekonomik tehdit dilini de sürdürmüş oldu.

Trump yönetiminin Türkiye’yle olan F-35 savaş uçakları anlaşmasını sona erdirme konusunda çok ciddi olduğunu iddia eden, fakat bunun ABD savunma endüstrisini de olumsuz etkileyecek bir durum olduğunu anlatan Sitilides, şöyle konuştu:

“Arizona’daki üsse üç adet F-35 gönderildi. Türk pilotlarının da eğitimi sürüyor. Ancak Türkiye’ye teslim edilmedi bu uçaklar. Ve Ankara S-400 anlaşmasını hayata geçirirse teslim edileceklerini de sanmıyorum. F-35’lerin küresel tedarik zincirinde de sorunlar yaşanacak zira uçakların birçok parçasının ortak üretimi söz konusu. F-35 parçalarının Türkiye’de üretimi iptal edilirse bunun sonucunda dünyanın başka yerlerinde başka üretim merkezleri için arayış başlayacak, bu süreçte parça üretimleri de aksayacak ve mali kayıp yaşanacak.”