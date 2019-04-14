14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,5406
  • 239.641
  • 95.976
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı Sitilides'ten de S-400 tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı John Sitilides, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye ekonomik savaş açacağını belirterek IMF üzerinden gözdağı verdi. Rusya’nın hava savunma sistemi S-400’ün Türkiye’ye gelmesi durumunda F-35’in gelmeyeceğini iddia eden Sitilides, kendince Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da akıl vermeye çalıştı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanlarından Jeopolitik Uzmanı John Sitilides, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alması durumunda ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye ekonomik savaş açacağını belirtti. Türkiye’ye IMF üzerinden gözdağı vermeye çalışan Sitilides, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da dış politikada akıl vermeye çalıştı.
 
Amerika’nın Sesi’ne demeç veren Sitilides, “Trump, Türkiye’yi ekonomik olarak cezalandıracağı konusunda çok net konuştu. Türkiye, ekonomisini kurtarmak için IMF’den kredi almak zorunda kalabilir.” sözlerini kullandı.
 
Türkiye ile ABD arasındaki güven ilişkisinin, ABD’nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına kucak açması ve Suriye’deki terör örgütü PKK/PYD-YPG’yi müttefik olarak görmesi dolayısıyla sarsılmış olmasına rağmen, Sitilides, “Türk hükûmeti neden ABD’nin Türkiye’ye karşı hareket ettiğini düşünüyor, bunu anlamamız zor.” diye konuştu.
 
ABD’nin “bazı durumlarda” Orta Doğu’nun istikrarını bozan hatalar yaptığını kabul eden ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı Sitilides, ABD’nin “Türk müttefiklerini hiçbir zaman kasıtlı olarak baltalamaya çalışmadığını” öne sürdü.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a akıl vermeye de çalışan Sitilides, “Bence Sayın Erdoğan, iç politikada puan toplamak ya da Türk halkında ABD ve NATO karşıtlığını körüklemek adına Türk ekonomisinde yıkım yaratmamaya çok dikkat etmeli.” sözleri ile ABD’nin ekonomik tehdit dilini de sürdürmüş oldu.
 
Trump yönetiminin Türkiye’yle olan F-35 savaş uçakları anlaşmasını sona erdirme konusunda çok ciddi olduğunu iddia eden, fakat bunun ABD savunma endüstrisini de olumsuz etkileyecek bir durum olduğunu anlatan Sitilides, şöyle konuştu:
 
“Arizona’daki üsse üç adet F-35 gönderildi. Türk pilotlarının da eğitimi sürüyor. Ancak Türkiye’ye teslim edilmedi bu uçaklar. Ve Ankara S-400 anlaşmasını hayata geçirirse teslim edileceklerini de sanmıyorum. F-35’lerin küresel tedarik zincirinde de sorunlar yaşanacak zira uçakların birçok parçasının ortak üretimi söz konusu. F-35 parçalarının Türkiye’de üretimi iptal edilirse bunun sonucunda dünyanın başka yerlerinde başka üretim merkezleri için arayış başlayacak, bu süreçte parça üretimleri de aksayacak ve mali kayıp yaşanacak.”
 

Rusya´da tarla faresi kar üstünde kayak yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Evini müzeye çevirdi

Evini müzeye çevirdi

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA