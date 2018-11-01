ABD Dışişleri Bakanlığı: Sadece Kaşıkçı'yı öldürenleri değil, cinayetle ilişkili kişiler de sorumlu tutulacak ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin sadece Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı öldürenleri değil, cinayetle ilişkili kişileri de sorumlu tutacağını kaydetti.