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ABD Dışişleri Bakanlığı: Sadece Kaşıkçı'yı öldürenleri değil, cinayetle ilişkili kişiler de sorumlu tutulacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin sadece Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı öldürenleri değil, cinayetle ilişkili kişileri de sorumlu tutacağını kaydetti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerinin tespit edilmesi ve defin için ailesine verilmesi gerektiğini belirtti

Açıklamada, ABD'nin sadece Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı öldürenleri değil, cinayetle ilişkili kişilerin de sorumlu tutulacağı kaydedildi.

 

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