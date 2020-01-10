10.01.2020 18:11 - Güncelleme: 10.01.2020 18:38

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığını açıkladı.

Irak’ın, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminin heyet göndermesi yönündeki talebine ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Halihazırda Irak’a gönderilecek herhangi bir heyet, askerlerin çekilmesini değil, stratejik partnerliğimizi nasıl yenileyebileceğimizi, Ortadoğu’daki güçlerimizi nasıl doğru ve uygun biçimde yerleştireceğimizi görüşüyor” ifadelerine yer verildi.

“Yine de ABD ve Irak yönetimleri arasında sadece güvenlik değil, finansal, ekonomik ve diplomatik partnerlikle de ilgili görüşmelere ihtiyaç var” diyen Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin 'Ortadoğu’da iyilik gücü' olduğunu savundu.

Daha önce Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesinde, ABD askerlerinin Irak’tan çıkarılması için bir mekanizma oluşturma amacıyla ABD’den bir heyetin Bağdat’a gönderilmesini istemişti.

İran saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5'i Iraklı toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Hamaney, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD'den intikam alınacağını söylemişti.