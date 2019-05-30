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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus: İran'a uyguladığımız yaptırımlar işe yarıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İran'ın Hizbullah güçlerini Suriye'den çekmeye başladığını ve bunun da ABD'nin Tahran'a uyguladığı yaptırımların bir neticesi olduğunu söyledi.

  • AA
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Sözcüsü Ortagus, bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD'nin İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımların etkilerine ilişkin bir soruya cevap veren Ortagus, söz konusu yaptırımların işe yaradığını belirterek, ekonomik olarak etkilenen İran'ın bölgedeki vekil guruplara destek vermekte zorlandığını ileri sürdü.

Ortagus, "İran üzerindeki azami baskı kampanyamız, İran rejimini reddetmek için tasarlandı. Ayrıca rejim adına faaliyet gösteren vekil gurupların dayanağı olan para kaynaklarını kurutuyor. Hizbullah ilk kez finansal kaynak bulabilmek için açıktan bağış istemeye başladı. Kampanyamız çalışıyor." dedi.

Ayrıca, İran'ın maddi sıkıntılar sebebiyle Hizbullah'ı Suriye'den çekmeye başladığına dikkati çeken Ortagus, "Hizbullah güçlerinin Suriye'den çekilmesi, ABD'nin İran’a uyguladığı yaptırımların sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Ortagus, İran'ın özellikle petrol gelirlerine uygulanan yaptırımların Filistinli Hamas, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ve Suriye'de Beşşar Esed rejiminin de olumsuz etkilediğini belirterek, rejiminin İran petrol ihracatının aylık 1 ile 3 milyon varil azalması sebebiyle petrol bulmakta zorlandığını ifade etti.

- ÇİN'E UYGUR ÇAĞRISI

Öte yandan, Uygur Türklerinin Çin tarafından maruz bırakıldığı şiddet ve haksız uygulamalara tepki gösteren Ortagus, şunları söyledi:

"ABD, bir milyondan fazla insanın keyfi ve haksız bir şekilde tutuklanmasından endişe duyuyor. Çin hükümeti, bu süreç üzerinden azınlıkların etnik kökenlerini ve inançlarını reddetmesini hedefliyor. Çin yönetimine, tutuklu bulunan Uygurlu Müslümanları Ramazan Bayramı'nda aileleri ile beraber olabilmeleri için serbest bırakmaları çağrısında bulunuyoruz. Sincan'daki insan hakları ihlalleri sona ermeli."

- "İDLİB SALDIRILARINI NOT ALDIK"

Ortagus, Rusya ve Esed rejiminin "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilen İdlib ve çevresini hava saldırılarıyla hedef almasını da eleştirerek, "Bu saldırıları açıkça not aldık. Bu saldırılardan endişe duyuyoruz ve meydana getirdiği zararları dile getirmeye devam edeceğiz." dedi.

- ABD'DEN YENİ S-400 TEHDİDİ

Ortagus'a Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almak konusunda kararlı gözüktüğü ve ABD'nin bu durumda ne yapacağı soruldu.

Türkiye'nin eski bir NATO müttefiki olduğunu ve DEAŞ'in mağlup edilmesinde kritik bir rol üstlendiklerinin altını çizen Morgan Ortagus, "Buna rağmen S-400 konusunda pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Türkiye, S-400 alırsa çok gerçek ve ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.

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