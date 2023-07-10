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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini destekleyeceğini umuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, “Türkiye'nin AB üyelik isteği İsveç'in NATO'YA üye olmasına engel teşkil etmemeli. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini destekleyeceğini umuyoruz.” dedi.

IHA10 Temmuz 2023 Pazartesi 21:59 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini destekleyeceğini umuyoruz
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew, düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin AB üyeliği ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Miller, "ABD birkaç yıldır Türkiye'nin AB'ye girmesini destekliyor ve bu desteğini sürdürüyor. Bu ABD'nin kararında olan bir şey değil. Bu en nihayetinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında olan bir şey. Bunların ayrı meseleler olduğunu düşünüyoruz. Ancak biz Türkiye'nin AB üyeliği isteğinin İsveç'in NATO'ya üye olmasına engel teşkil etmemesi gerektiğine inanıyoruz. İsveç'in Türkiye'nin istediği talepleri yerine getirip getirmemesini de takip ediyoruz. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini destekleme zamanı geldi. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini destekleyeceğini umuyoruz" dedi.

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