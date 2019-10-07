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ABD: Operasyonu durdurmak için de hiçbir askeri adım atmayacağız!

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkleri askeri olarak engellemeyeceğiz.' denildi.

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Suriye'de Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilecek olası operasyona ilişkin Reuters'a konuşan ABD'li yetkili: Operasyonu desteklemiyoruz ama durdurmak için de hiçbir askeri adım atmayacağız! 

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ABD: Operasyonu durdurmak için de hiçbir askeri adım atmayacağız!

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