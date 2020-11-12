İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2020 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7813
  • EURO
    9,2019
  • ALTIN
    467.911
  • BIST100
    1301.31
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a engel
Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a engel

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD başkanı seçilen Joe Biden'a yabancı devlet adamları tarafından gönderilen mesajları iletmediği öne sürüldü.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 13:08 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 13:08
ABONE OL

CNN'nin ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, normalde seçilmiş başkan ile dünya liderleri arasındaki iletişimde aracı olması gereken Bakanlığın bu görevini yerini getirmediği, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Biden ve geçiş ekibinin bu mesajlara erişimini engellediği belirtildi.

Bakanlığın bu engellemesi nedeniyle, bazı yabancı hükümetlerin, doğrudan Barack Obama başkanlığı döneminde görev yapan yetkililerle temas kurmak ya da başka kanallardan Biden'a ulaşmaya çalışmak zorunda kaldığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Biden'ın ekibi ile yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağına ilişkin soruya, "Trump yönetimin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak. Biz hazırız. Dünya burada olanları izliyor. Tüm oyları sayacağız." yanıtını vermişti.

Bu arada birçok lider Biden'ı telefonla, mektupla ya da sosyal medya platformlarında yayınladıkları mesajlarla kutlamıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre, 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanan Biden'ın 20 Ocak 2021'de göreve başlaması öngörülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.