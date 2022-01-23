ABD Donanması: 40 ton kimyasal madde ele geçirdi

AA 23 Ocak 2022 Pazar 17:02 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 17:04

Donanmadan yapılan açıklamada, "ABD 5'inci filosuna bağlı gemiler, 18 Ocak'ta, daha önce Somali kıyılarında silah kaçakçılığında kullanılırken yakalanan bir balıkçı gemisine Umman Körfezi'nde el koydu." denildi.

Açıklamada, geminin İran'dan çıktığı ve uluslararası sularda daha önce Yemen'deki Husilere silah götürmek için kullanılan bir rotayı kullandığı ifade edildi.

USS Cole muhribi ve USS Chinook kıyı devriye gemisinin bayrak doğrulaması için söz konusu şüpheli gemiyi durdurduğu vurgulanan açıklamada, "Bayrak doğrulaması ve ardından arama sırasında, ABD kuvvetleri, patlayıcı için de kullanıldığı bilinen tarımsal bir kimyasal bileşik olan 40 ton üre gübresi tespit etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, geminin, Şubat 2021'de ABD Donanması tarafından Somali kıyılarında durdurulan ve üzerinde binlerce AK-47 saldırı tüfeği, hafif makineli tüfek, ağır keskin nişancı tüfeği, roketatar, bomba atar ve mürettebat tarafından kullanılan silahlar dahil birçok askeri malzemenin ele geçirildiği yelkenli olduğu kaydedildi.

ABD Donanmasının açıklamasında, el konulan geminin, ele geçirilen malzemelerin ve geminin Yemenli 5 mürettebatının 21 Ocak'ta Yemen Sahil Güvenlik yetkililerine teslim edildiği belirtildi.