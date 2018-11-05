Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Donanması: 5 Kasım 2018'de Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında uçan ABD'ye ait EP-3 uçağına bir Rus Su-27 uçağınca önleme yapıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus hava kuvvetlerine bağlı savaş uçağının ABD ordusuna ait keşif uçağını Karadeniz üzerinde 25 dakika boyunca taciz ettiğini açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, "5 Kasım 2018'de Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında uçan ABD'ye ait EP-3 uçağına bir Rus Su-27 uçağınca önleme yapıldı. Su-27'nin, pilot ve mürettebatı riske atacak şekilde yüksek hızda görev uçağının önüne geçmesinden dolayı bu yaklaşmayı 'güvenli olmayan' bir önleme olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rus savaş uçağının ABD keşif uçağının önünden bir kez daha geçtiğini, bu sırada uçağın hızını artıran ve uçağın egzozundan ateş çıkaran "ard-yanma" (A/B) özelliğini kullanarak Amerikan uçağında türbülans ve titreşime neden olduğu kaydedildi.

Açıklamasında "Önleme yaklaşık 25 dakika sürdü. Rus ordusunun da uluslararası hava sahasında tatbikat yapma hakkı var ancak bu önleme sorumsuzcaydı." değerlendirmesi yapıldı.

Diğer taraftan konuyla ilgili günlük basın brifinginde açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, Rus uçağının Amerikan uçağına çok yaklaştığını belirterek, "Bunu tehlikeli kılan şey, telsiz irtibatını sağlamadılar ve uçağımıza çok yaklaştılar." dedi.

Pahon, "Bu tür davranış için hiçbir sebep yoktu.Uçağımız uluslararası sularda rutin görev yürütüyordu." diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Herkül´ün sopası´ tarihi gözetleme kulesinde

´Herkül´ün sopası´ tarihi gözetleme kulesinde

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

200 saat uğraştı inanılmazı başardı

200 saat uğraştı inanılmazı başardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA