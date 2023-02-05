ABD Donanması, Çin ''casus balonunun'' enkazını çıkarmaya çalışacak

CNN'in ismini vermediği üst düzey Amerikalı askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Donanması ve Sahil Güvenlik ekiplerinin, dün, ABD ordusuna ait F-22 savaş uçağından ateşlenen füze ile vurulan Çin "casus balonunun" düşürülmesinin ardından enkazın çıkarılması için çalışmaya başlayacağını belirtti.

Yetkili, ABD kara suları sınırları içerisinde Güney Carolina sahilinde Atlantik Okyanusu'na düşürülen enkazın, daha derinlere düşmesinin beklenmesinin aksine 47 fit derinliğe indiğini, bu nedenle enkazı çıkarmanın daha kolay olacağını bildirdi.

"Yetenekli donanma dalgıçlarının" söz konusu operasyon için okyanusa dalacağını kaydeden yetkili, enkazı çıkarmak için "insansız gemilerin" de kullanılabileceğini ifade etti.

Üst düzey yetkili, mürettebatın, düşürülen balondan herhangi bir ekipmanın kurtarmasının ne kadar süreceğini bilmediğini ancak "nispeten kısa bir sürede" bunun gerçekleşeceğini aktardı.

Yetkili, sürecin "aylar ya da haftalar" sürmeyeceği beklentisine sahip olduğunu kaydetti.

- Trump, kendi döneminde Çin balonlarının ABD hava sahasına girdiği iddialarını reddetti

ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin, ABD hava sahasına daha önce de en az 3 kez Çin "casus balonunun" girdiğini açıklaması üzerine eski Başkan Donald Trump ve ekibindeki yetkililer, böyle bir şeyin kendi yönetimleri döneminde hiç olmadığını öne sürdü.

Konuya ilişkin Fox News Digital'a konuşan Trump, "Böyle bir şey hiç olmadı, asla olamazdı da." dedi.

"Pekin'in kendilerine büyük saygı duyduğunu" ifade eden Trump, "Böyle bir hadise yaşansaydı anında balonu vurarak düşürürdük." diye konuştu.

Eski Başkan, söz konusu açıklamaların "dezenformasyon" olduğunu belirterek Joe Biden yönetiminin "kifayetsiz oldukları için" bu yanlış bilgileri yaydığını iddia etti.

Trump dönemi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da görev süresi boyunca böyle bir hadiseden haberdar olmadığını aktardı. Bolton, bu hususta Biden idaresinin, sarih örnekleri varsa Kongreyi bildirmeleri gerektiği görüşünü savundu.

- Çin "casus balonunun" yolculuğu

ABD'nin istihbarat amaçlı olduğundan şüphelendiği, Çin'in ise meteorolojik araştırma için kullanıldığını iddia ettiği Çin'e ait yüksek irtifa balonu ilk olarak 28 Ocak'ta Alaska üzerinden ABD hava sahasına giriş yaptı.

Güneye doğru hareket eden balon, 30 Ocak'ta Kanada hava sahasına girdi ve ardından 31 Ocak'ta ABD'nin kuzey sınırındaki Idaho eyaleti üzerinden yeniden ABD hava sahasında görüldü. Balonun 1 Şubat'ta güneye doğru manevra yaparak, Montana eyaletinde aralarında uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiği belirlendi.

Balon, ilk olarak 1 Şubat'ta sivil vatandaşların kameralarına yansıdı ve yine aynı gün Biden, konuyla ilgili bilgilendirildi. Biden, Çin için istihbarat topladığı iddia edilen balonun "en kısa sürede düşürülmesi" için Savunma Bakanlığına talimat verdi ancak yetkililer tarafından kamuya ABD semalarında seyir halinde olan balona ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, 2 Şubat'ta "ABD hükümeti, ABD ana karası üzerinde yüksek irtifalı gözetleme balonu tespit etti ve şu anda takip ediyor." açıklamasını yaptı.

Kansas ve Missouri üzerinde 3 Şubat'ta tespit edilen balon, sivil kameralara yansıdı. Çin tarafından ilk açıklama geldi. Balonu sahiplenen Çin, sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, balon hadisesi üzerine 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapması beklenen ziyareti ertelediğini duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de "Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Aynı gün ABD Savunma Bakanlığı, Latin Amerika üzerinde bir diğer Çin casus balonu uçtuğunu değerlendirdiklerini açıkladı.

Biden, 4 Şubat Cumartesi günü balonun "icabına bakacaklarını" söyledi. Biden, vurulması için kimseye zarar vermemek için balonun uygun bir güzergaha geçmesinin beklendiğini aktardı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Savunma Bakanlığının güvenlik çabalarını destelemek için" Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerindeki 3 havaalanından kalkış ve inişleri durdurdu.

Ardından "3 okul servisi otobüsü büyüklüğünde" olduğu ve 60 bin fit yükseklikte uçtuğu belirtilen "casus balonu" yerel saatle 14.39'da Amerikan ordusuna ait F-22 savaş uçağından ateşlenen füze ile Atlantik Okyanusu üzerinde düşürüldü.