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Dünya

ABD Donanması TikTok’u yasakladı 

ABD Donanması, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’u, “ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu” gerekçesiyle yasakladı.

23.12.2019  03:17 - Güncelleme: 23.12.2019  03:17

Uygulamanın hükümet tarafından personele temin edilen telefonlarda artık kullanılamayacağı belirtildi. ABD Deniz Kuvvetleri’nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, askerlerin cep telefonlarında yüklü olan TikTok uygulamasının engelleneceği ifade edildi. Uygulamayı silmeyen personellerin, Deniz Kuvvetleri Piyadelerine özel olarak kurulan intranetten engelleneceği aktarıldı. Pentagon Sözcüsü Korgeneral Albay uriah Orland, bu yasağın “mevcut ve ortaya çıkan tehditleri ele alma çabasının bir parçası” olduğunu söyledi. 

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